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الأحد، 08 يوليه 2018 07:46 ص
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إصابة 4 فى تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع بشيكاغو

الأحد، 08 يوليه 2018 07:17 ص
إصابة 4 فى تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع بشيكاغو تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قال مسئولون، إن 4 أشخاص أصيبوا إثر تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع فى شيكاغو بولاية ايلينوى الأمريكية، الليلة الماضية .

وذكر بيان لهيئة الطيران المدنى، أن الطيار وجه نداء استغاثة عبر اللاسلكى من الطائرة التابعة للإسعاف الطائر فى الساعة 0215 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، قبل أن تسقط على الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن مريضا بالإسعاف الطائر فى حالة حرجة فى حين صُنفت حالات الطيار واثنين آخرين كانوا على متن الطائرة بأنها مستقرة، ولم يصب أحد على الأرض وتحقق الهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل فى الحادث.

 


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تحطم طائرة هليكوبتر

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