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الأحد، 08 يوليه 2018 07:44 م
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إسرائيل تتهم سائحة تركية بالعمل لحساب حركة حماس

الأحد، 08 يوليه 2018 06:18 م
إسرائيل تتهم سائحة تركية بالعمل لحساب حركة حماس الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
رويترز
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وجه مدعون إسرائيليون، اليوم الأحد، تهمة تهريب عطور إلى سائحة تركية مقبوض عليها، قائلين إن ما فعلته كان جزءا من مجهود تبذله لتمويل حماس، وألقى القبض على إبرو أوزكان (27 عاما)، الشهر الماضى، عندما كانت تحاول ركوب طائرة من تل أبيب، وهى من بين عدة أتراك احتجزوا فى إسرائيل لأسباب أمنية خلال الشهور الماضية فى وقت تثور فيه خلافات بين إسرائيل والحكومة التركية حول أمور متصلة بالقضية الفلسطينية.

ووجهت محكمة عسكرية إسرائيلية، مقرها على الحدود مع الضفة الغربية، تهمتين للسائحة التركية هما العمل فى خدمة جماعة محظورة وتهديد الأمن العام، وتواجه الحبس عدة سنوات إذا أدينت، فيما قال محاميها عمر خميسى، إن السلطات الإسرائيلية لم تمكنها من الحصول على مساعدة قانونية خلال معظم فترة احتجازها وتم استجوابها بغير اللغة التركية الأمر الذى تسبب فى اختلالات فى الطريقة التى دونت بها أقوالها.


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