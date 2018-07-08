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الأحد، 08 يوليه 2018 07:06 م
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إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الأحد، 08 يوليه 2018 05:31 م
إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى التراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبي  أحمد جمال شرفا عضو بألتراس أهلاوى، والمتهم فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بضمان محل إقامته. 

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين فى الأحداث تهمة تولى قيادة والأنضمام لجماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 


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