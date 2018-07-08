أهم 10 بوستات اليوم.. شاهد قفزة خطيرة لغادة عبد الرازق فى البحر

كتب هيثم سلامة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1. شاهد.. قفزة خطيرة لغادة عبد الرازق فى البحر.

2. وزير الخارجية يجرى حوارا مع قناة فونيكس الصينية.. والمذيعة تتوشح بعلم مصر



المستشار أحمد أبو زيد

3.عمرو أديب: "لأول مرة من تلاتين سنة وتلاتين وزير عندى أمل فى التعليم".



تدوينة عمرو أديب

4. بشرى تغادر لتونس للمشاركة كعضو لجنة تحكيم بمهرجان منارات للسينما المتوسطية



حساب بشرى

5. ميدو يحتفل بعيد ميلاد نجله "على" بصورة على إنستجرام



أحمد حسام ميدو

6. 28 فتاة عربية يلتحقون ببرنامج TechGirls لتمكينهن كقادة فى مجالات التكنولوجيا

الخارجية الامريكية

7. شاهد.. السويديون يتغلبون على أحزان الخروج من كأس العالم بتناول "الفيكا"



السويد

8. ممدوح عباس: رئيسا كرواتيا ووزراء روسيا أعطيانا درساً فى الأخلاق الرياضية



تغريدة ممدوح عباس

9. حكيم: فرحان ان أغنية "قاسى قاسى" لسه عايشة معكم لغاية دلوقتى

10- تداول فيديو جديد من حفل خطوبة شقيق محمد صلاح