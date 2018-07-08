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الأحد، 08 يوليه 2018 08:48 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. شاهد قفزة خطيرة لغادة عبد الرازق فى البحر

الأحد، 08 يوليه 2018 08:08 م
أهم 10 بوستات اليوم.. شاهد قفزة خطيرة لغادة عبد الرازق فى البحر غادة عبد الرازق
كتب هيثم سلامة
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1. شاهد.. قفزة خطيرة لغادة عبد الرازق فى البحر.

 

#fun #jumping #sea #scared #danger 💪💪💪

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