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أمن مطار القاهرة يضبط 32 هاربا من تنفيذ أحكام خلال عدد من الحملات الأمنية

الأحد، 08 يوليه 2018 12:00 ص
أمن مطار القاهرة يضبط 32 هاربا من تنفيذ أحكام خلال عدد من الحملات الأمنية مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 114 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 114 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة، تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

 


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