أمن الجيزة يلقى القبض على المتورطين فى سرقة إطارات السيارات بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين تبين أنهما وراء ارتكاب عدد من سرقات إطارات السيارات بالشيخ زايد، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد تورط عاطلين في سرقة عدد من إطارات السيارات الفارهة، حيث كشفت التحريات أن المتهمين يستغلان فرصة هدوء الشوارع ويستوليان على إطارات السيارات الفارهة لبيعها لعملائهما مقابل مبالغ مالية كبيرة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدة وقائع سرقة، حرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد محضرا بالواقعة، وأحالهما إلى النيابة للتحقيق.