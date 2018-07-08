أفغانستان تعلن مقتل وإصابة 64 مسلحًا خلال عمليات "وليد - 9"

كابول (أ ش أ)

أعلنت القوات الأفغانية اليوم الأحد، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 64 مسلحًا خلال العمليات العسكرية الجارية "وليد - 9" التى نفذت فى ثلاثة أقاليم شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن بيان لفيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغانى فى المنطقة الشمالية قوله : "إن المسلحين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العمليات التى نفذت فى أقاليم بلخ وفرياب وبغلان شمال أفغانستان".

ووفقًا للبيان، قتل ما لايقل عن 38 مسلحًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فى الأقاليم الثلاثة فيما أصيب 26 اَخرون.

وأوضح البيان أن 22 مسلحًا قتلوا خلال العمليات فى إقليم بلخ وأصيب 16 اَخرون، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 10 مسلحين قتلوا وأصيب 7 اَخرون خلال العمليات فى إقليم فرياب.

وأضاف أن 6 مسلحين قتلوا وأصيب 2 اَخران جراء العمليات فى إقليم بغلان بالإضافة إلى تدمير أسلحة وذخيرة ومركبات ودراجات نارية تابعة للمسلحين.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينهم حركة طالبان على هذا التقرير حتى الاَن.