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الأحد، 08 يوليه 2018 02:00 م
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أسعار الذهب اليوم الأحد 8-7- 2018 فى مصر

الأحد، 08 يوليه 2018 11:59 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 8-7- 2018 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 8-7- 2018 فى مصر استقرار ملحوظ لليوم الثانى على التوالى، تزامنا مع إجازة سوق الصاغة، لتسجل  أوقية الذهب عالميا 1254 دولارا، ليستقر الذهب عالميا رغم تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

أسعار الذهب فى مصر أصبحت كالتالى:

 

  عيار 18 : 539 جنيها

 

 عيار 21 : 630 جنيها

 

 عيار 24 : 721 جنيها

 

 الجنيه الذهب : 5040 جنيها

 

 السعر العالمى: 1254 دولارا.

 

الذهب ملاذ استثمارى

 

ويتجه المستثمرون، إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى أمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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