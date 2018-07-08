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أسرة طفل الشروق المختطف تحتفل بعيد ميلاده بعد عودته بساعات

الأحد، 08 يوليه 2018 07:12 م
أسرة طفل الشروق المختطف تحتفل بعيد ميلاده بعد عودته بساعات لحظة تسليم طفل الشروق المختطف إلى ذويه
كتب أحمد حسنى
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احتفلت أسرة الطفل هشام سامى، طفل الشروق العائد، بعد اختطافه من أمام منزله بمدينة الشروق الثلاثاء الماضى، بعيد ميلاده، والذى كان مقرر له أمس، السبت، بالأغانى وإطفاء الشموع والزغاريد.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق، وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

 

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.

 

 
فيلا الطفل هشام سامي العائد من الاختطاف
فيلا والد الطفل هشام سامي العائد من الاختطاف

 


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