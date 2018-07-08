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الأحد، 08 يوليه 2018 08:08 م
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أحمد الطيبى لـ"اليوم السابع": هدم الخان الأحمر بمنطقة القدس المحتلة تطهير عرقى

الأحد، 08 يوليه 2018 06:18 م
أحمد الطيبى لـ"اليوم السابع": هدم الخان الأحمر بمنطقة القدس المحتلة تطهير عرقى أحمد الطيبى
كتب- هاشم الفخرانى
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قال النائب العربى بالكنيست أحمد الطيبى إن خطط تهجير أهالي خان الأحمر من عرب الجهالين هو جزء من مخطط شيطانى خطير اسمه مخطط E1 وهو مخطط استيطاني يهدف لقطع اواصر الضفة الغربية بالقدس ومنع إقامة دولة فلسطينية.

 

وأضاف "الطيبى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من القدس المحتلة أن ما يجري في منطقة "ج" التى ضم خان الأحمر بالقدس هو تطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلى، مضيفاً أن حكومة نتنياهو المتطرفة مستمرة في مشروعها التوسعي والاحتلال وتضرب عرض الحائط بالقانون الدولي.

 

وأكد أن المطلوب من المجتمع الدولي هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة اسرائيل بسبب مخطط تهجير عرب الجهالين وخان الاحمر ومطلوب من العالم العربي التحرك كي لا تعود مساهد الترحيل من نكبة ٤٨ وهو ما يسعى اليه الاحتلال كجزء من صفة القرن المشئومة.

 

وأضاف النائب احمد الطيبي رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة :"نحن مصممون على الوقوف الى جانب اهلنا في الخان الاحمر والتصدي لهذا المخطط العنصري".

 

 


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