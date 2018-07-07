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وزير الأوقاف :مال الوقف مال الله والمعتدين عليه يأكلون فى بطونهم نارا

السبت، 07 يوليه 2018 11:23 ص
وزير الأوقاف :مال الوقف مال الله والمعتدين عليه يأكلون فى بطونهم نارا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، أننا سنعيد  تجربتنا بالوزارة فى التدريب لهيئة الأوقاف، فقد لاحظنا أن الترغيب أفضل من الترهيب، مشيرا إلى أن مال الوقف هو مال الله، ومال أناس صالحين والله حافظه، وأن المعتدى على مال الوقف أو التبرعات، إنما يأكلون فى بطونهم نار، كما قال الله تعالى.
 
وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته بافتتاح دورة الشئون القانونية المتخصصة في مجال شئون الوقف ،بمسجد النور بالعباسية ،بحضور المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق ،اننا علينا مسئولية في الحفاظ على مال الوقف ،وهدفنا من الدورات التدريبية للعاملين علي مال الوقف تنشيط الذاكرة الثقافية ونستهدف تدريب كافة العاملين بكافة التخصصات، موضحا ان المادة العلمية التى ستناقش خلال الدورات التدريبية وسيتم اجراء اختبار اختيارى معظمه من المادة العلمية، لافتا إلى أنه لن يتم اختيار أى قيادة فى المستقبل إلا بعد اجتياز الدورة .
 
يحضر الدورة أكثر من مائة وعشرين قيادة وعضوا بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وبعض مناطق الهيئة ومديريات الوزارة  وبعض محامي المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك فى إطار خطة الوزارة والهيئة لعقد سلسلة من الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة في مختلف المجالات .         
 
 
 

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