وزيرة التخطيط: 46% زيادة فى الاستثمارات العامة و80% منها بالمحافظات

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الاستثمارات العامة فى مصر زادت بنسبة 46%، منها 80% زيادة فى المحافظات.

وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن 66% من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى ترشيد الاستهلاك لمحاربة الغلاء ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابعت وزيرة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يمنع تعيين أقارب من الدرجة الأولى فى نفس الإدارة، مضيفة أنه فى فترة سابقة تم تعيين أقارب من الدرجة الأولى فى المؤسسات الحكومية، والوزارة تسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل.