مقتل منفذى الهجوم على وزارة الداخلية الصومالية

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أعلنت الشرطة الصومالية مقتل المسلحين الثلاثة الذين شنوا هجوما على وزارة الداخلية اليوم السبت، وذلك خلال معركة بالأسلحة النارية استمرت نحو ساعتين مع القوات الأمنية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، عن المسئول بالشرطة محمد حسين قوله "إنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص أثناء العملية، التي استغرقت نحو ساعتين، وبدأت بعدما قام انتحارى بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل وزارة الداخلية الواقعة بالقرب من القصر الرئاسى ومقر البرلمان".

وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء الهجوم، الذي أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسئوليتها عنه، وأشارت إلى أن أعداد الضحايا مرشح للارتفاع.