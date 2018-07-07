مستشار أردوغان يزعم: "العدالة والتنمية" ليس إخوانيا.. وتركيا أعلى من الجماعة

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"لسنا إخوان وتركيا ليست لها علاقة بجماعة الإخوان"، بهذه الكلمات طل علينا ياسين أقطاى المستشار السياسى لرجب طيب أردوغان، كما زعم أيضا أن حزب العدالة والتنمية لا علاقة له بالإخوان وأنهم ضد فكرة الجماعة.

وقال "أقطار" - الذى يظهر دائما فى محافل جماعة الإخوان - خلال ندوة بأحد الصحف الممولة من قطر وموالية على طول الخط للإخوان: "البعض يتهموننا بأننا إخوان، وتركيا ليست إخوانية، وحزب العدالة والتنمية لا علاقة له بالإخوان، وتركيا هى أوسع وأعلى من الجماعة، ونحن ضد فكرة الجماعة فى السياسة، ونحن منفتحون على كل التوجهات السياسية من الليبراليين والعلمانيين واليساريين فى تركيا وفى الدول الأخرى".

وواصل "أقطاى" الذى يعتبره مراقبون هو همزة الوصل بين الإخوان الهاربين لتركيا وبين رجب طيب أردوغان، تصريحاته المتناقضة قائلا :" الإخوان تنظيم خاص نحترمهم، ولهم دور إيجابى فى تشكيل الوعى الإسلامى، ونحن ندافع عن حقوقهم، ولكن تركيا ليست "إخوان"، ولا نرى فى الواقع أى دليل لارتباط جماعة الإخوان بالإرهاب، ولم يحملوا السلاح".