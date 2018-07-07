فى أولى جولاته الميدانية.. وزير الصناعة يتفقد الوحدات الإنتاجية بالروبيكى

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط وإنما على المستوى الدولى أيضا، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للانتهاء من هذا المشروع الضخم فى أسرع وقت ممكن.

وقال نصار، إن هذا المشروع يقع على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا المشروع الحيوى، مؤكدًا استكمال كافة مراحل المشروع وفق الخطة التى وضعتها الوزارة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية التنفيذ.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها الوزير صباح اليوم لمدينة الجلود بالروبيكى، وذلك للتعرف على أرض الواقع بالموقف التنفيذى لمعدلات العمل داخل المدينة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة عدد من المصانع الجديدة التى بدأت الإنتاج الفعلى، وكذا أعمال الإنشاءات الجارى تنفيذها بعدد من الوحدات الإنتاجية، إلى جانب عمليات تشغيل الخدمات بالمدينة.

كما قام وزير الصناعة، بجولة داخل المدبغة النموذجية والتى تم الانتهاء منها بالكامل وتضم المركز التكنولوجى الذى تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة فى هذه الصناعة وهو حاليًا على أتم الاستعداد لبدء مرحلة التشغيل الفعلى، حيث يمثل هذا المركز اللبنة الأساسية لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.

وفى هذا الاطار أكد الوزير عمرو نصار، على أن المرحلة الخاصة بإقامة مصانع لإنتاج المصنوعات الجلدية هى احد المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية لهذا المشروع خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى وعدم تصدير أى منتج خام وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوقين المحلى والخارجى.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى والمهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وعلى صعيد اخر تفقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر، والذى طرحته الوزارة فى إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق والمبانى ومجهزة بالتراخيص.

وأوضح نصار، أن انشاء هذه المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص يأتى تنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا حتى عام 2020، حيث تم البدء بـ3 مجمعات كمرحلة أولى شملت مدينة السادات على مساحة 300 ألف م2 ومدينة بدر على مساحة 88 ألف م2 وجنوب الرسوة ببورسعيد على مساحة 180 ألف م2 تستهدف مجتمعة توفير 500 منشأة صناعية جديدة مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يسهم فى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

وأشار نصار، إلى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة فى تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد وخلق نوع من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، مؤكدًا على أن استراتيجية الوزارة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة بفاعلية فى تطوير المنظومة الاقتصادية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر الصناعية يضم 87 وحدة إنتاجية فى قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج بمساحات تتراوح بين 480-960م2، ويتيح المجمع العديد من المزايا للمستثمرين والتى يأتى على رأسها الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع، بالإضافة إلى التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة بالمجمع، وكذا تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، إلى جانب تقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التى من الممكن أن تعترض المستثمر.



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