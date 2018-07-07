غادة والى: تمويل 70 مشروعا ببرنامج مستورة بـ1.5 مليون جنيه فى حلايب وشلاتين

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن مشروع مستورة نجح خلال الأشهر الماضية فى الوصول إلى تمويل اكثر من 70 مشروعا لسيدات فى حلايب وشلاتين، بقيمه تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه.

وأضافت، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتم اقتصارها على صورة بطاقة الرقم القومى فقط، نظرا لعدم وجود لجان زكاة بهذه المناطق، وذلك مساهمه من البنك فى وصول الخدماته لأكبر عدد من المستفيدين، وتسهيل الحصول عليها، ومنح المرأة فى حلايب وشلاتين فرص أكبر للتمكين الاقتصادى وزيادة موارد الدخل .

وأوضحت الوزيرة، أنه فى إطار اهتمام البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر، وخصوصا فى الصعيد والمناطق الحدودية وتفعيلا لمبادرات شمول المالى فى مناطق الأكثر فقرا، تم توجيه فرق من المتطوعين للترويج لقرض مستورة فى هذه المناطق، بهدف الوصول إلى المناطق النائية والفئات الأكثر فقرا .

وأكدت غادة والى، أن بنك ناصر الاجتماعى نجح حتى الآن فى تمويل أكثر من 7500 مشروع تقريبا، بإجمالى 115 مليون .

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى أن قرض مستورة يأتى ضمن المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية من خلال فروع البنك و لجان الزكاة التى تعد ذراع البنك الممتدة فى كافة الأحياء و القرى و المحافظات، و يعتمد عليها البنك فى عمل الأبحاث الاجتماعية و تقديم قرض مستورة و الذى يوفر فرص عمل بإنشاء مشروعات صغيرة و متناهية الصغر للمرأة لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل، و حتى تخرج أسرتها من دائرة الاحتياج لتصبح جهة إنتاج لا تعتمد على المعونات، وإنما تعتمد على عائد عملها وإنتاجها .

وأضاف "فاروق"، أن فرع الزقازيق يعد الأكثر تمويلا للمشروعات حيث تم تنفيذ 757 مشروعا بإجمالى 13 مليون و 650 ألف جنيه تقريبا، يليه فرع المنصورة بعدد 676 مشروعا بإجمالى 11 مليون و 547 ألف جنيه تقريبا، ثم فرع بنى سويف بـ 669 مشروعا بإجمالى 9 ملايين و 855 ألف جنيه تقريبًا.

يشار إلى أن مشروع مستورة ينفذ بتمويل قدره 250 مليون جنيه مقدمه من صندوق تحيا مصر وموجه للمرأة القادرة على العمل، لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويسلم فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ نقدية، وتتراوح قيمة القرض بين 4 آلاف و20 ألف جنيه يسدد شهريا على مدى سنتين .