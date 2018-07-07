ضاحى خلفان: قطر ستشترى سلاحا للحوثيين لشن حرب بالوكالة ضد التحالف العربى

كتب أحمد جودة

قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، إن قطر تنوى شراء السلاح للحوثيين لشن حربها ضد التحالف العربى بالوكالة، مضيفا «قطر ستشترى السلاح للحوثى من أى مكان لشن حربها ضدنا بالوكالة الحوثية، ضد دولنا».



تغريدات ضاحى خلفان

وأضاف عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، «فى ظل الضربات التى يوجهها ترامب لإيران..هل يحاول تنظيم الحمدين أن يكون البديل المزود للأسلحة والصواريخ للحوثى، وروسيا ألقت صفقة الصواريخ ربما لشعورها بالدور الجديد الذى يريد تنظيم الحمدين أن يلعبه».