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السبت، 07 يوليه 2018 03:05 م
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صور.. الشباب الصومالية تتبنى تفجيرين بمقديشو.. وسقوط 9 قتلى و10 مصابين

السبت، 07 يوليه 2018 01:04 م
صور.. الشباب الصومالية تتبنى تفجيرين بمقديشو.. وسقوط 9 قتلى و10 مصابين تفجير فى مقديشو
أ ش أ - تصوير (رويترز)
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أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة أمام وزارة الداخلية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، عن المسئول بالشرطة محمد حسين، قوله، "إن الهجوم وقع اليوم إثر انفجار سيارة مفخخة عند مدخل وزارة الداخلية الواقعة بالقرب من القصر الرئاسى ومقر البرلمان، مشيرا إلى أنه يعتقد أن 3 مسلحين يختبئون داخل المبنى، حيث تم سماع دوى إطلاق نار"، ومن جانبها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسئوليتها عن الانفجار.

 

جانب من انفجار بالصومال
جانب من انفجار بالصومال

 

سقوط ضحايا فى انفجار بالصومال
سقوط ضحايا فى انفجار بالصومال

 

موقع انفجار بالصومال
موقع انفجار بالصومال

 

الشرطة الصومالية
الشرطة الصومالية

 

انفجار بالصومال
انفجار بالصومال

 

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

 

 


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