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شيخ الأزهر يوجه بتحقيق عاجل حول أسباب حريق مستشفى الحسين ومحاسبة المسئولين

السبت، 07 يوليه 2018 06:49 م
شيخ الأزهر يوجه بتحقيق عاجل حول أسباب حريق مستشفى الحسين ومحاسبة المسئولين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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يتابع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الحريق الذى شب عصر اليوم، السبت، بمستشفى الحسين الجامعى أولا بأول من خلال قيادات الأزهر الموجودة فى مقر المستشفى، للاطمئنان على المرضى ومتابعة السيطرة على الحريق.

 

ووجه فضيلة الإمام الأكبر بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة.

 

كما وجه فضيلة الإمام الأكبر، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسئولين حسب نتيجة التحقيقات.

 

 

 

 


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