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حبس اللبنانية منى المذبوح 11 سنة بتهمة نشر فيديو مسىء للشعب المصرى

السبت، 07 يوليه 2018 12:43 م
حبس اللبنانية منى المذبوح 11 سنة بتهمة نشر فيديو مسىء للشعب المصرى منى المذبوح
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح 11 سنة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
 
كان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
 
كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
 
 
وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن الحديدي

مني المذببوح الله يرسلك اللي يذبحك تستاهل و تستحق أكثر من هذه العقوبة

تستاهل و تستحق أكثر من هذه العقوبة لأنها في منتهي السفالة و البذائة و كالت كافة ألفاظ السباب للحريم و النساء المصريات

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