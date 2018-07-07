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تحرير 223 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 07 يوليه 2018 09:11 ص
تحرير 223 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم  مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ،والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات .
 
أسفرت الحملة عن ،تحرير223مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير ،34مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،49مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 2دراجة  نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول،حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 156مخالفة، بجانب فحص، 10سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
 
كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام القضائية،  أسفرت عن فحص 10مزراع بطريق  الخطاطبة بدائرة مركز السادات ، فحص35شخص جنائي تبين  وجود عاطل هارب من حكم  قضائى، كما تم فحص 34 شقة مفروشة و82 شخصا من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم تحرير 5  قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 
 
 

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