القوات العراقية تنهى تطهير مناطق فى ديالى وصلاح الدين من عناصر "داعش"

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أعلن المتحدث باسم الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى الرسول، انتهاء القوات من عمليات تطهير المناطق الواقعة فى الأجزاء الشرقية لمحافظة ديالى وصلاح الدين من عناصر تنظيم داعش، بإسناد من طيران التحالف والجيش والقوات الجوية.

وقال رسول - فى تصريحات لراديو (سوا) اليوم السبت - "إن القوات العراقية قتلت خلال العمليات العسكرية - فى عملية ثأر للشهداء - العديد من عناصر تنظيم داعش ودمرت 17 نفقا واستولت على عدد كبير من الأسلحة والعتاد"، وأشاد بالجهد المبذول من قوات الشرطة الاتحادية خلال عملية ثأر الشهداء خلال عمليات المداهمة والتفتيش والقبض على عناصر داعش، مشيرا إلى تفتيش نحو 73 قرية والاستيلاء على عدة عربات للتنظيم وتدمير مضافات.

فى سياق متصل، قال عضو مجلس محافظة ديالى أحمد الربيعى إن "شرطيا قتل بنيران قناص من تنظيم داعش استهدفه فى نقطة مرابطة أمنية قرب قرية ابو كرمة فى حوض الوقف 25كم شمال شرق بعقوبة"، وأضاف الربيعى أن الحادث هو الثالث من نوعه فى حوض الوقف خلال أسابيع معدودة، داعيا إلى خطة أمنية لإنهاء وجود خلايا داعش فى الوقف التى تشكل خطر حقيقى على الأمن والاستقرار.