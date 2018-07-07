video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تنهى تطهير مناطق فى ديالى وصلاح الدين من عناصر "داعش"

السبت، 07 يوليه 2018 09:15 ص
القوات العراقية تنهى تطهير مناطق فى ديالى وصلاح الدين من عناصر "داعش" القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى الرسول، انتهاء القوات من عمليات تطهير المناطق الواقعة فى الأجزاء الشرقية لمحافظة ديالى وصلاح الدين من عناصر تنظيم داعش، بإسناد من طيران التحالف والجيش والقوات الجوية.

وقال رسول - فى تصريحات لراديو (سوا) اليوم السبت - "إن القوات العراقية قتلت خلال العمليات العسكرية - فى عملية ثأر للشهداء - العديد من عناصر تنظيم داعش ودمرت 17 نفقا واستولت على عدد كبير من الأسلحة والعتاد"، وأشاد بالجهد المبذول من قوات الشرطة الاتحادية خلال عملية ثأر الشهداء خلال عمليات المداهمة والتفتيش والقبض على عناصر داعش، مشيرا إلى تفتيش نحو 73 قرية والاستيلاء على عدة عربات للتنظيم وتدمير مضافات.

فى سياق متصل، قال عضو مجلس محافظة ديالى أحمد الربيعى إن "شرطيا قتل بنيران قناص من تنظيم داعش استهدفه فى نقطة مرابطة أمنية قرب قرية ابو كرمة فى حوض الوقف 25كم شمال شرق بعقوبة"، وأضاف الربيعى أن الحادث هو الثالث من نوعه فى حوض الوقف خلال أسابيع معدودة، داعيا إلى خطة أمنية لإنهاء وجود خلايا داعش فى الوقف التى تشكل خطر حقيقى على الأمن والاستقرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العراقية تلقى القبض على مدير إذاعة تابعة لداعش شمال غرب الموصل

القوات العراقية تعثر على 8 جثث على طريف بغداد كركوك

القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم داعش وتضبط محكمة شرعية تحت الأرض

ماتيس: القوات العراقية و"سوريا الديمقراطية" تعاونتا لطرد "داعش" من الحسكة

القوات العراقية تقتل "العقل المدبر" لداعش بمحافظة صلاح الدين

القوات العراقية تعثر على 187 جثة لعناصر داعش فى الموصل

اخبار عربية

القوات العراقية

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة