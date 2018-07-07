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السبت، 07 يوليه 2018 10:38 ص
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القبض على عامل أثناء شرائه أجهزة كهربائية بنقود مزورة من معرض بالشرقية

السبت، 07 يوليه 2018 08:38 ص
القبض على عامل أثناء شرائه أجهزة كهربائية بنقود مزورة من معرض بالشرقية حبس -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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القت الأجهزة الأمنية بقسم ثاني الزقازيق بالشرقية، اليوم، القبض على عامل لحيازته عملات ورقية مزورة، أثناء شرائه أجهزة كهربائية من أحد المعارض بمدينة الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من" عاطف خ ع" 31 سنة مسئول أمن بمعرض أجهزة كهربائية، بتحفظه على شخص يدعى" هانى م ع" 43 سنة مقيم مركز الزقازيق، وبحوزته 7400 جنيه عملات ورقية مزورة، وأقر بملكيته للمبالغ المزورة، وأنه تحصل عليه من " عماد ع ال " تاجر مواشى، مقيم مركز الزقازيق، نظير بيع قطعة ماشية، من إجمالى مبلغ 11 ألف جنيه وعدم علمه بأن المبلغ المالى مزور.
 
تم استدعاء تاجر مواشى، الذى أقر بأنه قام بإعطائه مبالغ مالية سلمية تم التحفظ عليهما لعرضهما علي النيابة العامة تحرر المحضر رقم 9949 جنح القسم.
 
 
 
 

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