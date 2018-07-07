الشرطة العراقية تقتل 6 إرهابيين وتدمر 24 نفقا خلال "ثأر الشهداء"

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أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، اليوم السبت، أن حصيلة عملية "ثأر الشهداء" التى تنفذها الشرطة فى مناطق ديالى وصلاح الدين هى مقتل ستة إرهابيين، وتدمير خمس سيارات مفخخة، إضافة إلى إلقاء القبض على 15 شخصا مشتبه بهم.

وأضاف جودت - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات تمكنت أيضا من تدمير 32 مقرا للعدو، ومعالجة 48 عبوة ناسفة، وتدمير 24 نفقا ومركز تدريب للدواعش، مشيرا إلى أنه تم "العثور على عتاد خفيف، وتفجير منزل مفخخ بداخله 16 عبوة، بالإضافة إلى العثور على مصنع صواريخ".

وكان مركز الإعلام الأمنى العراقي أعلن، الأربعاء الماضي، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لتطهير مناطق شرق طريق ديالى - صلاح الدين، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

من جانبه، أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، ضبط وتدمير سيارتين لتنظيم "داعش" وتفكيك أربع عبوات ناسفة في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة.