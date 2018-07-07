التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد ورياض الأطفال 1 سبتمبر

ترأس صباح اليوم السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجتماع استعرض نظام التعليم الثانوى المعدل، وإقرار نظام التعليم المصرى الجديد (نظام الدراسة الموحد)، لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى، لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2019/2018، وإقرار الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى 2019/2018.

أكد الدكتور طارق شوقى فى بداية حديثه، أن الهدف من المشروع القومى للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية، مساندًا وداعمًا للمشروع، وأن الرئيس سوف يعلن عنه فى جامعة القاهرة خلال الشهر الحالي، متحدثًا عن أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة الأم (اللغة العربية) والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيدًا بجهود الوزارة فى خلال عامين للقضاء على ظاهرة الغش بالثانوية العامة وقد تم بالفعل القضاء عليها.

كما أشار شوقى إلى نظام التعليم الفنى الجديد ودراسة أن يشتمل على سنة إعداد للطلاب قبل الدراسة، لتأهيلهم لغويًا وتربويًا ومهاريًا، بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لتخريج مواطن صالح، مهنى متطور، مواكب للتكنولوجيا الحديثة، يحترم الآخر ويستطيع التواصل الجيد مع المجتمع الخارجي، ومتماشيًا مع سوق العمل المحلى والعالمي، وأيضًا تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات، ليصبح قائم على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة" واصفاً إياها بأنها تنقل التعليم الفنى نقلة حضارية وتحسن من صورته داخل المجتمع، كما أشار شوقى إلى تعديل نظام الثانوية العامة إلى نظام التقييم على ثلاث سنوات، بحيث يجتاز الطالب عددًا من الامتحانات على مدار الثلاث سنوات ويحتسب منهم الدرجات الأعلى بنسب متدرجة تضمن حضور الطالب ونجاحه فى كل الامتحانات، مع احتساب أفضل الدرجات فى المجموع التراكمى النهائى للتقدم إلى تنسيق الجامعات، وتكون الامتحانات على مستوى المدرسة، وذلك للتخفيف من حدة ورهبة الامتحانات على أولياء الأمور والطلاب، وأيضاً سوف تكون هناك قواعد صارمة تطبق بالنسبة للغياب والحضور.

وأشار وزير التعليم، إلى أن نظام استخدام التابلت الجديد فى المرحلة الثانوية سوف يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وبدون ضغوط نفسية على الطلاب من أى نوع، وأن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصرى بشرى به، مضيفًا أنه جارى تصنيع عدد مليون تابلت لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، ومشيراً إلى أن عدد 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها سيرفر يحتوى على محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، كما أشار إلى أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، وخاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوى هذا العام، وجارى تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

كما أضاف شوقى أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمى والأدبي، فيدرس الطالب فى الصف الثانى الثانوى شعبتين فقط علمى وأدبي، وأيضًا فى الصف الثالث الثانوى نفس الشعبتين دون التشعب لعلمى علوم أو رياضة، كما أنه تم مراعاة المعايير العالمية فى وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمى فى التعليم، وتحدث شوقى عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بنظام التعليم الجديد فى مراحل التغيير الأولى، وأيضًا بالمرحلة الثانوية المعدلة، وانتهاء فكرة المادة المنتهية وتكون المواد مصاحبة للطلاب طوال العام، مشيرًا إلى أن الطالب يجب أن يكون شغوفًا للعلم والمعرفة، وهى معركة ثقافية لابد من دخولها لتحقيق الهدف من النظام الجديد وهو بناء الإنسان المصرى.

كما أضاف الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين أن هناك خطة وضعت بعناية من هيئة الأبنية التعليمية لاستيعاب الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم توجيه كل المنح الخارجية لتدريب المعلمين على مدار العام وتجهيز المدارس، وأن الوزارة لا تعتمد كليًا على الموازنة العامة للدولة، بل وفرت فى الفترة الماضية حوالى مليار جنيه إلى جانب تمويل الدول والمؤسسات الصديقة، وأنه لابد من عمل خطة متكاملة لتوفير المبالغ التى سوف يستكمل بها مشروع التعليم الجديد على مدار الإثنى عشر عامًا القادمة.

وفى أثناء الإجتماع تم مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت؛ وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على مشروع نظام التعليم الثانوى المعدل بنظام التقييم على ثلاث سنوات ( يستخدم فيه الطلاب التابلت كوسيلة تعليمية حديثة أكثر تطورًا).

كما وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على إقرار نظام الدراسة الموحد أو نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

وكذلك وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تدريس مواد ( تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفى والتفكير العلمى للصف الأول الثانوى -التاريخ للصفوف الأول والثانى الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثانى الثانوي) وذلك كمواد مستمرة على مدار العام أسوة بمواد العلوم التى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى 6/2/2018 .

وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة (نظام التعليم المزدوج) لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات .

وقد وافق المجلس أيضًا على الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2019/2018 والتى تبدأ فى 2018/9/1 إلى 2019/5/30 بعدد 38 أسبوع تقريبًا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وذلك لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة، أما بالنسبة للصفوف بداية من الصف الثانى الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى تبدأ من 22/9/2018 إلى 6/6/2019 بعدد 35 أسبوع تقريبًا، وأجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 26/1/2019 وتنتهى يوم الخميس 7/2/2019، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، وهذه القواعد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات على أن يكون يوم السبت الموافق 4/5/2019 بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حتى الخميس 30/5/2019، ويكون يوم السبت الموافق 18/5/2019 بداية امتحانات شهادة إتمام التعليم الفنى (بجميع الدبلومات الفنية) بالنسبة للفصل الدراسى الثانى.

حضر الاجتماع الدكتورعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعى مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، والأستاذة حبيبة عز مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلوا وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالى والبحث العلمى.