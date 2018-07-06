4وزراء يصلون مسجد محمد على لأداء صلاة الجمعة قبل الاحتفال بعيد القاهرة القومى

ماجد تمراز

وصل منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى مسجد محمد على بقلعة الجبل، وذلك لأداء صلاة الجمعة.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة، بحضور باقى الوزراء، وذلك احتفالا بمرور 1049 عاما على إنشاء محافظة القاهرة، والعيد القومى للمحافظة، ومن المقرر أن يحضر وزراء التنمية المحلية والنقل، بعد قليل.