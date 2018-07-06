video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

4وزراء يصلون مسجد محمد على لأداء صلاة الجمعة قبل الاحتفال بعيد القاهرة القومى

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:59 ص
4وزراء يصلون مسجد محمد على لأداء صلاة الجمعة قبل الاحتفال بعيد القاهرة القومى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
ماجد تمراز
إضافة تعليق
وصل منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى مسجد محمد على بقلعة الجبل، وذلك لأداء صلاة الجمعة.
 
ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة، بحضور باقى الوزراء، وذلك احتفالا بمرور 1049 عاما على إنشاء محافظة القاهرة، والعيد القومى للمحافظة، ومن المقرر أن يحضر وزراء التنمية المحلية والنقل، بعد قليل.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أثرى: القاهرة أول "كمباوند" عرفته مصر منذ 1049 عامًا

محافظه القاهره

العيد القومى للقاهره

اخبار محافظه القاهره




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة