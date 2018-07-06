وزير الرى: 9 وزارات تشارك فى خطة إدارة الموارد المائية بتكلفة 900 مليار جنيه

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزاره تتحرك فى عدة محاور للتعامل مع مواجهة العجز المائى المتزايد للبلاد؛ منها التعاون مع 9 وزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد من "سطحيه وجوفية وأمطار"، وتصل تكلفتها الإجمالية 900 مليار جنيه، والتى تشمل التوسع فى معالجة مياه الصرف الصحى باستثمارات 70 مليار جنيه "محطات معالجة"، و20 مليار جنيه لأعمال أخرى، بالإضافة إلى إقرار استخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر.

التوسع فى استخدام الصرف الوسيط

أوضح عبد العاطى، فى تصريحات له، أن هناك خطة قصيرة المدى تحتاج استثمارات تصل إلى 24,39 مليار جينه لتوفير 6،85 مليار م3، فى الفترة (2018 -2021) بالتعاون بين الوزارة، وزارتى الزراعة، والإسكان، بالتوسع فى استخدام الصرف الوسيط، وذلك عن طريق تنفيذ 121 مغذيًا للترع من المصارف بانشاء 70 محطة رفع صغيرة وتجديد وإحلال البوابات المتهالكة، مع تكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع المستبحرة، علاوة على استخدام مياه مصرف المحسمة بعد المعالجة، ومياه مصرف بحر البقر بعد المعالجة حيث نحتاج 1.26 مليار جينه لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بخلاف مصرفى بحر البق، والمحسمة بتكلفة 24,33 مليار جنيه لتوفير 2,1 مليار متر مكعب وتخصيصهم لمناطق شرق القناة.

سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة إلى سيناء

أكد عبد العاطى، أنه جارى العمل فى تنفيذ سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها (بتصرف مليون م3/ يوم) لتغذية الزمام شرق القناة طبقاً للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يجرى حالياً أعمال دراسة نقل مياه مصرف بحر البقر لترعة السلام بعد معالجتها (بتصرف حوالى 5ملايين م3/ يوم) لتغذية زمام ترعة السلام شرق القناة.

مشروعات لرفع كفاءة استخدام المياه

أشار عبد العاطى، إلى أن قطاع تطوير الرى التابع للوزارة يقوم حاليًا تنفيذ مشروعات بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الرى المساهمة فى زيادة انتاجية الفدان، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا إلى أن القطاع انتهى حتى الآن تطوير زمام 605 آلاف فدان بمختلف المحافظات من خلال تشكيل عدد 2133 رابطة ترع فرعية، و8884 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى بإجمالى استثمارات تتخطى الـ3 مليارات جنيه.

أكد عبد العاطى، أنه يتم حاليًا التفاوض مع بنك التنمية الأفريقى وهيئة المعونة اليابانية "الجايكا"، لتمويل مشروع لتحويل نظم الرى التقليدية لنظم الرى الحديث بأراضى الخريجين فى مساحة 50 ألف فدان بمنطقة بنجر السكر، وذلك فى إطار ترشيد الاستخدامات بالإضافة إلى 50 ألف فدان أخرى بمدن محافظة الفيوم.