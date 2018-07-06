وزير الداخلية الإيطالى يدعو إلى رفع الحصار عن ليبيا

روما أ ش أ

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، إلى رفع الحصار المفروض على ليبيا.

وقال وزير الداخلية ، فى مؤتمر صحافى عقده بمقر وزارة الداخلية عقب لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد معيتيق ، "يجب أن نوقف الحصار على ليبيا لأن تجار البشر والأسلحة لا يأبهون بالحصار".

وأضاف نائب رئيس الحكومة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس ، "سنطالب بوضع مسألة تقديم المساعدات إلى ليبيا كأول نقطة فى اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس أوروبا فى انسبروك”.

ووجه سالفينى نقدا الى أوروبا ، بالقول "حتى الآن لم تكن هناك سوى كلمات جيدة من جانب الاتحاد الأوروبي".