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وزير الداخلية الإيطالى يدعو إلى رفع الحصار عن ليبيا

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:10 ص
وزير الداخلية الإيطالى يدعو إلى رفع الحصار عن ليبيا ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى
روما أ ش أ
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دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، إلى رفع الحصار المفروض على ليبيا.

وقال وزير الداخلية ، فى مؤتمر صحافى عقده بمقر وزارة الداخلية عقب لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد معيتيق ، "يجب أن نوقف الحصار على ليبيا لأن تجار البشر والأسلحة لا يأبهون بالحصار".

وأضاف نائب رئيس الحكومة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس ، "سنطالب بوضع مسألة تقديم المساعدات إلى ليبيا كأول نقطة فى اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس أوروبا فى انسبروك”.

ووجه سالفينى نقدا الى أوروبا ، بالقول "حتى الآن لم تكن هناك سوى كلمات جيدة من جانب الاتحاد الأوروبي".

 


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