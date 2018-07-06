وزير الداخلية الإيطالى: مسدس الصعق الكهربائى حماية إضافية لقوى الأمن

كتبت فاطمة شوقى

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، إن مسدسات الصعق الكهربائى، تمثل حماية إضافية لقوى حفظ الأمن والنظام.

كان رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو جابريلى قال فى يونيو الماضى، "لقد استكملنا عملية تجهيز جميع رجالنا بمسدس الصعق الكهربائى، وسنبدأ قريبا باختباره ميدانيا لتأكيد اهتمام إدارتنا بأمن موظفيها، دون إلحاق أضرار مفرطة للأشخاص الذين قد يكونون خارج الحواجز الأمنية".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد كتب وزير الداخلية في تغريدة على مدونة تويتر للتواصل الاجتماعى، مع تجربة هذا السلاح، "ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، حيث نوفر المزيد من الحماية والأمن لرجال إنفاذ القانون فى بلادنا".

فى السياق ذاته، كتب رئيس مقاطعة ليجوريا: "تحدثت على الهاتف الوزير ماتيو سالفينى، حيث ستشارك مدينة جنوة، كما وعدت باختبار مسدسات الصعق الكهربائى، سلاح الرجة الكهربائية المقدم لرجال شرطتنا، واختتم بالقول "هذا أمر حسن، فلنغير ايطاليا معا".