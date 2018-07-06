وزير التجارة: ننسق لاستقبال 50 شركة مجرية.. وعقد منتدى أعمال مشترك

كتب – إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، تناولا خلاله مستقبل التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة وداليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وقال الوزير، إنه يجرى حاليا التنسيق لعقد منتدى أعمال مصرى مجرى بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، وما يزيد عن 50 شركة مجرية تعمل فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور مجس الأعمال المصرى المجرى، بما يسهم فى تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمجر، والتى تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة وسط اوروبا.

وأوضح نصار أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاستثمارى بين مصر والمجر فى مجالات إنتاج المعدات الصناعية والسيارات والزراعة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمنتجات الدوائية، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ شراكات استثمارية مصرية مجرية، والتصدير للأسواق الأفريقية، والاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى المنتشرة بالعواصم الأفريقية

وأشار وزير التجارة إلى أهمية إنشاء مشروعات مصرية مجرية مشتركة فى مصر بالمجالات كثيفة العمالة، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب، خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والزراعية والغذائية

ولفت إلى أهمية تبادل البعثات التجارية بين مصر والمجر، وتفعيل التعاون المشترك فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية القضاء على العقبات التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق المجري، فضلاً عن بحث إمكانية تطوير وتنفيذ برامج مشتركة فى مجال التدريب وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض المبادرة التى تم الاتفاق عليها أثناء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقمة دول تجمع الفيشجراد بمدينة بودابست خلال شهر يوليو الماضى، والمتعلقة بإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع فى مصر، حيث تناول اللقاء سبل دعم المجر لهذا الملف مع بقية دول التجمع والذى يضم التشيك وبولندا و سلوفاكيا من أجل وضع الخطوات الأولية لهذا التعاون الإقليمي.

ولفت نصار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر بلغ العام الماضى 274 مليون دولار ، حيث حققت الصادرات المصرية زيادة كبيرة بنسبة400 % حيث بلغت141 مليون دولار مقارنة بـ 28 مليون دولار عام 2016، كما شهدت الواردات المصرية من المجر انخفاضا كبيرا عام 2017 حيث بلغت 133 مليون دولار مقارنة بـ 227 مليون دولار عام 2016 مححقة نسبة انخفاض بلغت 70%.

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للمجر تتمثل فى السلع الهندسية والإلكترونية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من المجر فى الصناعات الطبية، ومواد البناء والصناعات الغذائية.

من جانبه أشار ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ولفت ماجيار إلى أهمية تشجيع إنشاء مشروعات استثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية، و صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والسياحة و معالجة المياه.