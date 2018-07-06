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وزيرا التجارة والبيئة يبحثان تطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:17 ص
وزيرا التجارة والبيئة يبحثان تطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية وزيرا التجارة والبيئة
كتب إسلام سعيد
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استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية

وعقد الوزيران اجتماعاً موسعاً شارك فيه عدد من قيادة الوزارتين حيث تم بحث آليات التنسيق المشترك، لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المحددات والاشتراطات البيئية، والتى تعد أحد العوامل الرئيسية لقياس تنافسية المنشآت الإنتاجية والخدمية.

وقال "نصار"، إن الوزارة حريصة على إحداث تنسيق تام مع وزارة البيئة بكافة أجهزتها، للتوافق مع السياسات والخطط والمعايير البيئية، بهدف تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشددا على أنه لا تهاون مع الأخطار البيئية الجسيمة التى تمثل خطراً على صحة وسلامة المواطن المصرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة، ومتابعة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد، دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كافة قطاعات الدولة

وأشارت إلى أن الوزارة تجرى حصرا للانبعاثات الصادرة عن كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف الخفض المستمر لهذه الانبعاثات الضارة.

 

 


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