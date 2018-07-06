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وزيرا الإنتاج الحربى والأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدون محيط مسجد محمد على

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:31 م
وزيرا الإنتاج الحربى والأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدون محيط مسجد محمد على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ماجد تمراز
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أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، جولة داخل وبنطاق مسجد محمد على باشا بالقلعة وقصر الجوهرة، ورافقهما عدد من نواب البرلمان ومجموعة من المسئولين ورؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

 

والتقط الوزيران ومحافظ القاهرة مجموعة من الصور التذكارية أمام قصر الجوهرة، ثم مروا على قبر محمد على باشا داخل مسجد محمد على.

 

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قد ألقى خطبة الجمعة عن طاعة الرسول واجبة وهناك فهم خاطئ شائع للسنن النبوية، بحضور وزراء النقل والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة وعدد من المسئولين.

 

 


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الإنتاج الحربى

الأوقاف

محافظ القاهرة

مسجد محمد على




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