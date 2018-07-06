video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"واشنطن بوست": إمبراطورية ترامب تحتفظ بروابطها مع الصين رغم الحرب التجارية

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:23 م
"واشنطن بوست": إمبراطورية ترامب تحتفظ بروابطها مع الصين رغم الحرب التجارية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه مع بدء إدارة ترامب حرب تجارية محتملة مع الصين، تستمر شركات الرئيس الأمريكى فى الاستفادة من شراكاتها مع الحكومة الصينية من خلال مستثمرين مدعومين من الدولة.

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات الصينية المدعومة من الحكومة تعمل على أجزاء من مشروعين كبيرين فى دبى وإندونيسيا، سيشملان عقارات تحمل علامة ترامب التجارية.

وتعتبر عائلة ترامب الجهة المسئولة عن إدارة واحدا من أكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة، والذى يقع فى الطابق العشرين من برج ترامب فى مانهاتن منذ عام 2008، ويقدر عقد إيجار البنك بحوالى مليونى دولار سنويا، وفقا لتقديرات.

وعلى الرغم من تركيز إدارة ترامب على التصنيع الأمريكى، فإن عمال التجميع فى الصين لا يزالوا ينتجون ملابس وأحذية وحقائب يد لخط الملابس الذى أنشاته ابنة ترامب إيفانكا، والتى تعمل مستشارة فى البيت الأبيض.

ومن غير المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية التى يتم تطبيقها اليوم الجمعة على واردات صينية على المصالح المالية لترامب، إلا أن الوجود التجارى لعائلته فى الصين أصبح محرجا، حيث يعمل البلدان على زيادة الحمائية.

وكان اهتمام ترامب التجارى بالصين قديم بدأت بعدما تقدم بطلب للحصول على علامات تجارية هناك فى عام 2005، وفى عام 2012، افتتحت مجموعة فنادق ترامب مكتبا فى شنغهاى، وكان الأول فى آسيا.

لكن فى حياته السياسة، تفاخر ترامب مرارا بقدرته على التفوق على الصين فى المفاوضات، بدءا من الخطاب الذى أعلن فيه ترشحه للرئاسة فى عام 2015، حيث قال "متى كانت أخر مرة رآنا أخد نهزم الصين فى اتفاق تجارى. إنهم يقتلوننا، لكنى أهزم الصين طوال الوقت".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فورين بوليسى": بوتين سيرفض أى ضغوط من ترامب بشأن إيران

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الصين

ترامب

الحرب التجارية

شركات ترامب

ايفانكا ترامب

العلامة التجارية لترامب




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة