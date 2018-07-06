نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح

كتب محمود طه حسين

نتيجة الثانوية العامة نتنتظر انتهاء الكنترولات 10 يوليو

أوشكت كنترولات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم على الإنتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لكراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة حيث من المقرر أن تختتم الكنترولات عملها 10 من الشهر الجارى.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، حيث من المقرر أن تنتهى الوزارة من تحديد الأوائل يوم 14 يوليو الجارى على أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2018 يوم 15 يوليو.

وعن نتيجة الثانوية العامة 2018 قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، إن الوزارة لم تحدد موعد إعلان النتيجة، حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الكنترولات ما زالت تنتهى من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومن الصعب إعلان أى موعد يخص اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018.

وأكد أن هناك مواعيد ولا نريد أن نسنعجل الكنترولات حتى تتمكن من إنهاء عملها بشكل دقيق، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، من المقرر له منتصف الشهر الجارى.