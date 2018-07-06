موجيرينى: إيران والقوى العالمية ستواصل المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووى.. صور

باريس (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى اليوم الجمعة، إن القوى العالمية وإيران اتفقت على مواصلة المحادثات التى تشمل إجراءات اقتصادية بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووى.

وتلت موجيريني، التى ترأس المحادثات، بيانا بعد أول اجتماع وزارى بين الأطراف الباقية فى الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة فى مايو، قالت فيه إن جميع الأطراف ستواصل بحث سبل إنقاذ الاتفاق برغم إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

ولم ترد على أى أسئلة من الصحفيين.



الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية



جانب من المباحثات



مباحثات الاتفاق النووى



وزير الخارجية الروسي