مقتل 5 أشخاص بأعيرة نارية بولاية جنوب دارفور بالسودان

الخرطوم (أ ش أ)

قتل 5 أشخاص، فى تبادل للأعيرة النارية بين مسلحين ومواطنين، بسوق منطقة "سرفاية" التابعة لمحلية عد الفرسان فى ولاية جنوب دارفور.

وقال العمدة فى قبيلة البنى هلبة بالمنطقة، عبد الرحمن محمد حميدان، لموقع "سودان تربيون"، إن 5 مسلحين على ظهور الجمال، أطلقوا أعيرة نارية فى وسط سوق منطقة سرفاية، وعلى إثر ذلك اعترض شباب المنطقة ودخلوا مع المسلحين فى مشادة كلامية انتهت بقتل شخصين من أبناء المنطقة.

وأضاف حميدان، أن الجناة لاذو بالفرار، غير أن فزعا أهليا تعقب أثرهم ودخل مع الجناة فى اشتباكات، حيث تمكن المواطنون من قتل 3 من المسلحين والقبض على أحدهم، وتم تسليمه لشرطة "أبو عجورة" بمحلية السلام، بينما تمكن الخامس من الفرار .