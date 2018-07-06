video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 أشخاص بأعيرة نارية بولاية جنوب دارفور بالسودان

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:38 م
مقتل 5 أشخاص بأعيرة نارية بولاية جنوب دارفور بالسودان مسلحون - أرشيفية
الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل 5 أشخاص، فى تبادل للأعيرة النارية بين مسلحين ومواطنين، بسوق منطقة "سرفاية" التابعة لمحلية عد الفرسان فى ولاية جنوب دارفور.

وقال العمدة فى قبيلة البنى هلبة بالمنطقة، عبد الرحمن محمد حميدان، لموقع "سودان تربيون"، إن 5 مسلحين على ظهور الجمال، أطلقوا أعيرة نارية فى وسط سوق منطقة سرفاية، وعلى إثر ذلك اعترض شباب المنطقة ودخلوا مع المسلحين فى مشادة كلامية انتهت بقتل شخصين من أبناء المنطقة.

وأضاف حميدان، أن الجناة لاذو بالفرار، غير أن فزعا أهليا تعقب أثرهم ودخل مع الجناة فى اشتباكات، حيث تمكن المواطنون من قتل 3 من المسلحين والقبض على أحدهم، وتم تسليمه لشرطة "أبو عجورة" بمحلية السلام، بينما تمكن الخامس من الفرار .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرفا الحرب فى جنوب السودان يتفقان على ترتيبات أمنية

استعدادات الإدارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان لموسم الفيضان

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

دارفور




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة