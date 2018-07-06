مقتل 25 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بجبهة ‏مريس بالضالع

(أ ش أ)

قُتل وجُرح 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية فى اليمن فى ‏معارك مع الجيش الوطنى بجبهة مريس ‏شمالى محافظة الضالع الجنوبية .

وقالت مصادر ميدانية يمنية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إن مواجهات نشبت بين ‏الجانبين عقب إفشال وحدات من الجيش فى ‏القطاع ‏الغربى بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية ‏بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة ‏سون، ‏الواقعة غربى مريس.

وأضافت المصادر أن قرى رمة وجبلى ‏ناصة ومرمق، شهدت ‏مواجهات أخرى بين الجيش الوطنى والمليشيا ‏تكبد فيها الانقلابيون ‏خسائر بشرية ومادية.

وأسفرت المعارك بحسب المصادر عن مقتل 17 عنصرًا من المليشيا وإصابة 8 آخرين ‏تمكن ‏الجيش من انتشال ثلاث منها فيما لازالت ‏الأخرى مرميات بأطراف منطقتى ‏الرحبة ‏والصلول .