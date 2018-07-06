مقتل 25 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بجبهة ‏مريس بالضالع

قُتل وجُرح 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية فى اليمن فى معارك مع الجيش الوطنى بجبهة مريس شمالى محافظة الضالع الجنوبية .
وقالت مصادر ميدانية يمنية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إن مواجهات نشبت بين الجانبين عقب إفشال وحدات من الجيش فى القطاع الغربى بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة سون، الواقعة غربى مريس.
وأضافت المصادر أن قرى رمة وجبلى ناصة ومرمق، شهدت مواجهات أخرى بين الجيش الوطنى والمليشيا تكبد فيها الانقلابيون خسائر بشرية ومادية.
وأسفرت المعارك بحسب المصادر عن مقتل 17 عنصرًا من المليشيا وإصابة 8 آخرين تمكن الجيش من انتشال ثلاث منها فيما لازالت الأخرى مرميات بأطراف منطقتى الرحبة والصلول .
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