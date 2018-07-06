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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:31 م
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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بعد اشتباكات قرب الحدود بين الكونغو وأوغندا

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:12 م
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بعد اشتباكات قرب الحدود بين الكونغو وأوغندا الوضع فى الكونغو- أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤولون من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن جنديا أوغنديا قتل فى اشتباكات عند بحيرة تمتد عبر الحدود مع الكونغو بينما أصيب أوغندى وكونجوليان.

وقال مسؤولون كونغوليون، إن البحريتين تبادلتا إطلاق النار فى المياه الكونجولية ببحيرة إدوارد أمس الخميس. لكن المتحدث باسم الجيش الأوغندى قال إن قواته تعرضت لهجوم من "مسلحين مجهولين" على جانبها من الحدود.

وتتسم العلاقات بين البلدين بالتوتر أحيانا إذ تتهم الكونغو القوات الأوغندية بالتعدى على أراضيها وتقول السلطات الأوغندية إن الكونجوليين لا يبذلون ما يكفى من الجهود لكبح جماح أنشطة ميليشيا قرب الحدود.

وقالت بحرية الكونغو إنها أرسلت دورية تضم مدنيين وعسكريين للبحيرة للتحقيق بعد أن أوقفت قوات أوغندية صيادين من الكونغو فى مياه كونغولية.

وأبلغ الميجر جان تسونجو وهو قائد فى بحرية الكونغو، رويترز أن زورقا أوغنديا فتح النار من دون تحذير على الوفد الكونغولي.

وأضاف "أصابت الطلقة الأوغندية الأولى القبطان المدنى الذى كان يقود وفد الكونجو. عندها قرر الجيش الكونجولى الرد".

 

 


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