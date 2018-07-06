مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى 5 حوادث طرق بالسويس

السويس- سيد نون

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين فى 5 حوادث طرق بمحافظة السويس، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض 5 سيارات لحوادث طرق فى طريق العين السخنة والقاهرة.

وحوادث الطرق هى، تصادم سيارة بالرصيف الخرسانى بطريق العين السخنة، ولقى شخصين مصرعهم وأصيب 5 آخرين.

كما تعرضت سيارة ملاكى للانقلاب بطريق العين السخنة وأصيب 5 أشخاص، كما تصادمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق السويس – القاهرة ولقى طفل مصرعه وأصيب 4 أشخاص.

وتعرضت سيارة ملاكى للانقلاب بطريق السويس – القاهرة وأصيب 3 أشخاص، كما تصادمت سيارتين بطريق الإسماعيلية وأصيب 3 أشخاص.