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الجمعة، 06 يوليه 2018 03:52 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى 5 حوادث طرق بالسويس

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:57 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى 5 حوادث طرق بالسويس حادث سيارة - أرشيفية
السويس- سيد نون
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين فى 5 حوادث طرق بمحافظة السويس، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

 

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض 5 سيارات لحوادث طرق فى طريق العين السخنة والقاهرة.

 

وحوادث الطرق هى، تصادم سيارة بالرصيف الخرسانى بطريق العين السخنة، ولقى شخصين مصرعهم وأصيب 5 آخرين.

 

كما تعرضت سيارة ملاكى للانقلاب بطريق العين السخنة وأصيب 5 أشخاص، كما تصادمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق السويس – القاهرة ولقى طفل مصرعه وأصيب 4 أشخاص.

 

وتعرضت سيارة ملاكى للانقلاب بطريق السويس – القاهرة وأصيب 3 أشخاص، كما تصادمت سيارتين بطريق الإسماعيلية وأصيب 3 أشخاص.


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