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مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:03 م
مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
فريق المحافظات
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لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 أشخاص آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الشيخ فضل. 
 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تصادم  سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار.

أسفر الحادث عن مصرع 12 شخص وهم ربيعه محمد ابوطالب 51 سنه على ضاحى ،وجلال عاشور والباقى مجهول الاسم والعنوان، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح وكدمات وكسور، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام. 


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