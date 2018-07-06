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مصرع طفل وإصابة 7 آخرين فى حادثى تصادم بطريق السويس

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:25 ص
مصرع طفل وإصابة 7 آخرين فى حادثى تصادم بطريق السويس انقلاب سيارة - أرشيفية
السويس- سيد نون
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لقى طفل مصرعه وأصيب 7 أخرين في حادثين إنقلاب وتصادم سيارات بطريق السويس- القاهرة، ونقلت جثه الطفل الى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من قوات تامين الطريق بمصرع طفل 15 عاما فى تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية فى أول طريق السويس – القاهرة وأصيب بالحادث ثلاث أشخاص آخرين.

كما أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفي السويس العام.

وقال مصدر طبى، إن حالات المصابين مستقرة وسيخرجون بعد الانتهاء من إجراء الإسعافات الكاملة لهم.


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