مصرع طفل غرقا بعد انزلاقه فى مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا باستقبال المستشفى العام، طفل لقى مصرعه غرقا بمركز المحمودية، أثناء لعبه على حافة ترعة المحمودية.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المحمودية، من المستشفى العام، بوصول الطفل "مصطفى .م.ا." 4 سنوات، ومقيم شارع أحمد ماهر جثة هامده .

بسؤال والده "محمد .ا.ا" 31 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال لهو نجله المتوفى على حافة ترعة المحمودية أمام منزله، سقط بها وغرق، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.