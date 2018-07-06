مصرع شخص وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية منشأة صبرى، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بسبب مرور الأغنام المملوكة لأحد طرفى المشاجرة، بأرض الطرف الثانى.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية منشأة صبرى التابعة للمركز، ومصرع مواطن وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ وسيطرت على المشاجرة، وتبين أنها وقعت بين كل من "أشرف.ع" 40 سنة "متوفى"، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس، وابنى عمه "سلامة.م" 40 سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن فتحة دخول وخروج، و"حمد.م" 42 سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن فتحة دخول وخروج (طرف أول)، وكل من "عرفة.أ" 30 سنة فلاح مصاب بجرح رضى بالرأس، وشقيقيه "على.أ" 35 سنة فلاح "هارب"، و"محمد" 40 سنة فلاح "هارب"، وجميعهم أبناء عمومة.

وتبين أن المشاجرة حدثت بسبب مرور الطرف الأول بالأغنام التى يملكها، بالأرض الزراعية المملوكة للطرف الثانى، بنفس القرية، أطلق على إثرها المتهم الثانى من الطرف الثانى أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، على الطرف الأول، ما أدى لمصرع الأول وإصابة الثانى والثالث منهم.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، الذى كان بحوزة المتهم الثانى من الطرف الثانى، وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات، ونقلت جثة المتوفى، والمصابين لمستشفى إطسا المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى لإجراء التحريات وضبط المتهمين الهاربين.