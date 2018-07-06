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مشارى راشد: خيانة الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام 1990 جريمة لا تغتفر

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:24 م
مشارى راشد: خيانة الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام 1990 جريمة لا تغتفر مشارى راشد
كتب محمد تهامى زكى
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قال الداعية مشارى راشى العفاسى، إن جماعة الإخوان ارتكبت جريمة لا تغتفر عندما وقفوا مع الظلم وقاموا بتكفير حكام الكويت لأنهم لا يحكمون بالشريعة، مستعينا بمقطع قديم صوتى للداعية سلمان العودة، عضو ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى، المطلوب على قوائم الإرهاب.

وكتب مشارى، عبر حسابه على تويتر: "خيانة الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام 1990 جريمة لا تغتفر، كفّروا حكام الكويت لأنهم لا يحكمون بالشريعة، ومن منا لا يريد تحكيم الشريعة الإسلامية؟".

وتساءل مشارى: "هل حكم الإخوان بالشريعة فى دولهم؟ أم حكموا بالعلمانية (المدنية المسالمة الناعمة) كما يطلق عليها بعضهم؟".

 


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