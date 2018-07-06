video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول دولى: دعم قوى للمشروع النهائى للميثاق العالمى للاجئين

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:30 م
مسئول دولى: دعم قوى للمشروع النهائى للميثاق العالمى للاجئين لاجئين - أرشيفية
جنيف (أ ش أ )
إضافة تعليق

قال فيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فى بيان اليوم الجمعة، فى جنيف مع انتهاء المشاورات الرسمية بشأن ميثاق عالمى جديد للاجئين أن المشاورات قد انتهت بدعم قوى وواسع للمشروع النهائى وأن النسخة النهائية سوف تدرج فى تقرير المفوض الى الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستنظر فيها فى وقت لاحق من هذا العام .

واشار جراندى الى انه خلال عملية التشاور على مدى الأشهر الثمانية عشر شهرا الماضية كانت هناك مشاركة بناءة من 193 دولة الاعضاء فى الأمم المتحدة وكذلك المجتمع المدنى واللاجئين والمنظمات الدولية ومن اجل تشكيل قوة أكثر استجابة عالمية منصفة للاجئين .

فيليبو جراندى أشار فى بيانه إلى أن هناك أكثر من 24 مليون لاجئ فى العالم اليوم وأن الغالبية العظمى تستضيفهم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل القريبة من البلدان التى دمرتها الصراعات التى فروا منها وحيث تتحمل الأعباء فى كثير من الأحيان البلدان الأقل موارد.

وأكد على أن الميثاق الجديد يهدف إلى تقاسم هذه المسؤولية على نحو أكثر انصافا وذكر المفوض السامى أن الميثاق وبمجرد اعتماده سيعزز الاستجابة الدولية لحالات اللاجئين الكبيرة بطرق ملموسة وبما يوسع قاعدة الدعم للاجئين والمجتمعات التى تستضيفهم.

وقال جراندى انه كان قد طلب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح ميثاق عالمى حول اللاجئين استنادا إلى إطار الاستجابة الشاملة للاجئين الوارد فى اعلان نيويورك التاريخى للاجئين والمهاجرين فى سبتمبر 2016 وحيث تم بالفعل تطبيق هذا الاطار الجديد فى 14 دولة مما أسفر عن نتائج هامة فضلا عن البناء على الممارسات الجيدة من مختلف البلدان الكبيرة التى تستضيف اللاجئين.

واضاف جراندى أن الميثاق ورغم انه غير ملزم قانونا سيمثل طموح المجتمع الدولى فى تحويل الاستجابة لحالات اللاجئين عالميا مع وضع خطة عمل لضمان أن اللاجئين والمجتمعات التى تستضيفهم يمكن أن تعتمد على الدعم القوى فى الوقت المناسب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل: على أوروبا القيام بواجباتها بشأن ملف اللاجئين

مفوضية اللاجئين تدعو الأردن لاستقبال السوريين الفارين من الضربات الجوية

وصول دفعة من اللاجئين الأفغان إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا

لاجئين

اخبار اللاجئين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة