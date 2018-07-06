مسئول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

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أعلنت هيئة الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية بالمنظمة العالمية، سيصل إلى كوريا الشمالية خلال الأسبوع المقبل بهدف تحقيق فهم أفضل فيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى البلاد.

وقالت الهيئة فى بيان - أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن لوكوك سيلتقى خلال زيارته إلى بيونج يانج، التى ستمتد فى الفترة بين 9 إلى 12 يوليو الجارى، مع مسئولين حكوميين وشركاء فى المجال الإنسانى بالإضافة إلى المواطنين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية فى كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعد أول زيارة من نوعها منذ عام 2011.

ونوهت الأمم المتحدة - فى البيان - إلى أن أكثر من 10 ملايين مواطن كورى شمالى، يمثلون نحو 40 بالمائة من إجمالى عدد السكان فى البلاد، فى حاجة إلى تلقى مساعدات إنسانية.