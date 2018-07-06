مرور قافلة عسكرية ترفع العلمين الروسى والسورى باتجاه معبر نصب الحدودى

وكانت القافلة التى تضم عشرات المركبات المدرعة والدبابات تتحرك على طريق عسكرى بمحاذاة الجانب الأردنى من السياج الحدودي.

وذكروا أنهم رصدوا قافلة على طريق عسكرى يؤدى إلى المعبر الذى تسيطر عليه المعارضة. ويتقدم الجيش السورى صوب المعبر منذ أمس الخميس .