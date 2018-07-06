مرور قافلة عسكرية ترفع العلمين الروسى والسورى باتجاه معبر نصب الحدودى

أعلن شهود، اليوم الجمعة، أن مئات من القوات فى قافلة عسكرية كبيرة ترفع العلمين الروسى والسورى تتجه إلى معبر نصيب الحدودى.
وكانت القافلة التى تضم عشرات المركبات المدرعة والدبابات تتحرك على طريق عسكرى بمحاذاة الجانب الأردنى من السياج الحدودي.
وذكروا أنهم رصدوا قافلة على طريق عسكرى يؤدى إلى المعبر الذى تسيطر عليه المعارضة. ويتقدم الجيش السورى صوب المعبر منذ أمس الخميس.
فيما قال الإعلام الحربى لجماعة حزب الله اللبنانية، إن الجيش السورى بسط سيطرته على معبر نصيب الحدودى مع الأردن، وذلك بعد أن توصلت روسيا إلى اتفاق مع مقاتلى المعارضة فى المنطقة.
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