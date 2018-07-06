مدير مدينة عجمان الحرة: توقيع بروتوكولى تعاون مع الاستثمار.. ومنح اليوم السابع رخصة أول مكتب إعلامى

كتب عبد الحليم سالم تصوير محمود فخرى

اختتم وفد مدينة عجمان الحرة الإعلامية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، زيارته إلى مصر حيث وقع عددا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، حيث زار الوفد اليوم السابع كأول زيارة للوفد فى مصر تقديرا لتأثيرها الكبير فى المنطقة ثم قام بالعديد من اللقاءات مع عدد من المسئولين فى مصر وعقد بروتوكول تعأون مع مدينة الإنتاج الإعلامى، كما زار عددا من القنوات ألفضائية منها قناة الحياة، والتقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.

وزار وفد رفيع المستوى من مدينة عجمان الحرة الإعلامية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة "اليوم السابع" كأول زيارة للوفد لمؤسسة مصرية فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الإعلامية والتجارب الناجحة، حيث ضم الوفد كل من محمود خليل الهاشمى المدير التنفيذى لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، وعبد الله جوهر المستشار المالى للمدينة وناصر راشد مدير الخدمات بالمدنية، وعدد من المرافقين.

تفقد الوفد صالة تحرير اليوم السابع، واستمع إلى شرح من قيادات الصالة حول آلية سير الأخبار والعمل وسرعة النشر مع الدقة، وبنهاية الزيارة استقبل خالد صلاح رئيس التحرير الوفد بمكتبه، ودار نقاش حول تطور صناعة الإعلام الرقمى وأهميته للمستقبل، وكذلك التحديات التى تواجه الإعلام، لافتا إلى أهمية تبنى مدينة عجمان الإعلامية الحرة للمواهب العربية الشابة، وكذلك رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علاوة على أهمية مواكبة تطورات الصناعة فى العالم كله.

وأعرب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، عن تقديره للإمارات قيادة وشعبا ودعمها الكبير لمصر، وأعلن أنه سيتم فتح مكتب لليوم السابع فى منطقة عجمان كأول صحيفة عربية، وذلك بعدما تلقى دعوة من المدير التنفيذى لمنطقة عجمان الإعلامية لفتح مكتب على أن تمنح المنطقة الرخصة مجانا لليوم السابع كصرح إعلامى عربى كبير.

من جانبه استعرض محمود خليل الهاشمى مراحل تأسيس مدينة عجمان الإعلامية الحرة ودورها فى المنطقة، مؤكدا أن الوفد زار الهند، والتقى بالعديد من المؤسسات ثم قام بزيارة اليوم السابع كأول زيارة للوفد فى مصر تقديرا لتأثيرها الكبير فى المنطقة ثم قام بالعديد من اللقاءات مع عدد من المسؤلين فى مصر وعقد بروتوكول تعاون مع مدينة الآنتاج الإعلامى، وكذلك زار عدد من القنوات ألفضائية منها قناة الحياة، مشيدا بلقاء الوفد مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وتوقيع مذكرة تفاهم مع المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.

ورحب الهاشمى بالتعاون مستقبلا مع اليوم السابع فى دعم وتشجيع الصناعة على مستوى النطاق العربى، ومن جانبه أعرب عبد الله جوهر المستشار المالى عن تقديره لليوم السابع كمؤسسة إعلامية عربية كبيرة ،وبالتإلى فإنه من المهم مد يد التعاون المشترك المرحلة المقبلة.

بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة بمصر وعجمان الإماراتية فى مجال الاستثمار الإعلامى

كما وقع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومحمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذى لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة. ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر وانطلاقا من روح العلاقات الأخوية القائمة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شتى مجالات التعاون المختلفة، ومنها مجالات الاستثمار، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه لكلا البلدين بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، وتوطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة، وإدراكاً بأن هذا التعاون من شأنه تبادل الخبرات وإثراء الساحة الاستثمارية والإعلامية بالبلدين.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الحرة العامة الإعلامية فى مصر من أقدم المناطق الحرة ذات الطبيعة الإعلامية بمنطقة الشرق الأوسط، وبناء على توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تعمل المنطقة على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم المزايا والإعفاءات والحوافز المقررة للمناطق الحرة، وكذا ما تتمتع به من موقع متميز بالقرب من الأماكن الحيوية داخل البلاد وبنية أساسية توفر كل متطلبات الشركات العاملة فى ذلك المجال.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل فرص الأعمال والاستثمار، لتسهيل التعاون فى مجال الاستثمار الإعلامى وإدارة المناطق الحرة الإعلامية فى الحدود التى أقرها قانون الاستثمار، وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار الإعلامى فى كل من البلدين وإتاحتها لمجتمعى الأعمال بالبلدين بهدف إجراء التوافقات الثنائية بينهما وإنشاء مشروعات استثمارية إعلامية مشتركة، إضافة إلى تبادل المطبوعات والدوريات والدلائل الخاصة بالاستثمار والأعمال، والتى يقوم كل طرف بإصدارها، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال ومتابعة تلك الزيارات بين البلدين، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار الإعلامى وإدارة المناطق الحرة الإعلامية، وكذا تنظيم اللقاءات التوافقية بين المستثمرين والشركات ذات الاهتمام الإعلامى بكلا البلدين، وتشجيع المستثمرين من الطرفين على إبرام اتفاقات تعاون وعقود ومعاهدات فى المجالات الإعلامية فيما بينهم، وتدعيم وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وكذا الفرص التدريبية بين الطرفين المتعاقدين فى مجال الاستثمار الإعلامى والمناطق الحرة وكذا الخدمات المقدمة للمستثمرين. من جهته أكد محمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذى لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقات أخوة، مشيرا إلى أن مصر تعتبر رائدة فى مجال الإعلام على مستوى الوطن العربى، لذا تعمل مدينة عجمان على الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال وتحقيق تكامل استثمارى فى مجال الإعلام بين البلدين. وأشار إلى أن مدينة عجمان الحرة الإعلامية تهدف لوضع إمارة عجمان فى موقع بارز فى خريطة المراكز الإعلامية المميزة فى منطقتى الخليج والشرق الأوسط، عن طريق وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامى المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي، للعمل فى المدينة الإعلامية وذلك من خلال ما تتمتع به المدينة من أمكانيات كبيرة تأهلها لتحقيق أهدافها.

توقيع بروتوكول مع مدينة الإنتاج الإعلامى فى مصر كما وقع أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى مع محمود الهاشمى المدير التنفيذى لمدينة عجمان الإعلامية بدولة الإمارات العربية الشقيقة بروتوكول تعاون مشترك بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار فى العديد من المجالات الإعلامية والاقتصادية والتدريبية بين الجانبين إلى جانب الاستعانة بخبرات مدينة الإنتاج الإعلامى باعتبارها الصرح الإعلامى الأكبر فى المنطقة. ومن جانبه رحب هيكل بهذه الخطوة الهامة التى سوف تسهم فى خلق مشاريع إستثمارية جديدة بين الجانبين مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على مستوى القيادة السياسية والشعبية بين البلدين. كما أطلع هيكل الوفد على إمكانيات المدينة وأهم الأنشطة بها والمتمثلة فى الأستديوهات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتى وصل عددها إلى 79 أستديو يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية عبر النايل سات ,مضيفاً أن هناك خطط مستقبلية للتوسع فى إنشاء أستديوهات جديدة وبمساحات ضخمة إلى جانب وجود أحدث أستديو فى العالم فى إستخدام تطبيقات التسجيل الصوتى وهو أستديو الدولبى أتموس والذى يستقبل العديد من شركات الإنتاج العربية للتسجيل فيه.































