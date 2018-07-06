مجلس المفوضين العراقى يصدر بيانا بشأن عملية العد والفرز اليدوى بكركوك

بغداد (أ ش أ)

أصدر مجلس المفوضين العراقى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن عملية العد والفرز اليدوى فى محافظة كركوك، فيما أثنى على الكيانات السياسية وموظفى المفوضية فى المحافظة.

وقال مجلس المفوضين - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عملية العد والفرز جرت بإشراف مباشر من قبل ممثلى الأمم المتحدة، معربًا عن شكره لجميع أهالى كركوك لأنهم كانوا يمثلون وحدة العراق كذلك جميع الموظفين الذين شاركوا فى عملية الفرز والعد.

وأضاف البيان، أن هناك اطمئنانًا كاملاً من قبل ممثلى الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أنهم كانوا داعمين بشكل كبير جدًا فى إنجاز عملية العد والفرز، حيث لم يتدخل أى ممثل للكيانات المذكورة فى عملية الفرز والعد بل كانوا حريصين على أن تجرى العملية بأمانة وحيادية.