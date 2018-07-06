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فى واقعة هى الأولى من نوعها..

متحولة جنسيا تحصد لقب ملكة جمال الكون: هدفى أكون متحدث رسمى للاحترام

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:07 م
متحولة جنسيا تحصد لقب ملكة جمال الكون: هدفى أكون متحدث رسمى للاحترام ملكة جمال اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى
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أعربت أنجيلا بونس أول امرأة متحولة جنسيا تحصد لقب ملكة جمال الكون فى إسبانيا، عن سعادتها باللقب قائلة:"سوف أتلقى العديد من الانتقادات والعديد من التصفيق أيضا .. أنا متحمسة للغاية الآن بعد فوزى بملكة جمال الكون فى إسبانيا".

وأضافت:"عن الانتقادات، أرغب فى القول أننى الآن امرأة، ولست رجلا، ففى النهاية أنا اصبحت كأى امرأة طبيعية، لدى نفس الجسم كما أننى أيضا أتمتع بمميزات المرأة وكأننى خلقت على هذا الشكل، فليس هناك ما يدعو بالتفريق بين المرأة المتحولة جنسيا والمرأة الطبيعية لأنى فى النهاية،امرأة".

ووفقا لقناة "سى إن إن" على نسحتها الإسبانية، فإن بونس كانت تمثل إسبانيا فى مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام، لتكون حال فوزها باللقب العالمى أول ملكة جمال للكون متحولة جنسيا، وذلك بعد فشلها فى الحصول على الجائزة فى عام 2015 بسبب عدم سماح المسابقة للمتحولات جنسيا بالمشاركة فى المسابقة فى هذا الوقت.

وقالت "شعرت وكأننى الفائزة على أى حال" مضيفة أنها تشعر بأنها ملكة منذ البداية، موضحة أن المجتمع لا يمتلك ثقافة الاختلاف والتنوع ولا يتقبلها وهذا ما جعلها تذهب للعلن، لتختتم حديثها "أنا هنا ولست غريبة.. فقط لدى قصة مختلفة".

وقالت "إحضار اسم وألوان إسبانيا في مسابقة ملكة جمال الكون هو حلمى العظيم، هدفى هو أن أكون متحدثة رسمية لرسالة التضمين والاحترام والتنوع ليس فقط لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا، ولكن أيضا للعالم بأسره".

وحصدت أنجيلا اللقب من وسط 20 متسابقة من مختلف أنحاء إسبانيا، لتعد بذلك أول امرأة متحولة جنسيا تنافس على لقب ملكة جمال الكون المسابقة العالمية، التى كان ينظمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.


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